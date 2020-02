Giappone verso sbarco anziani dalla Diamond

Le autorità giapponesi hanno deciso di far sbarcare dalla Diamond Princess, la nave in quarantena nel porto di Yokohama, alcuni passeggeri più anziani trasferendoli in alloggi protetti messi a disposizione dal governo, purché i nuovi test cui saranno sottoposti risultino negativi. La decisione arriva all'indomani del forte aumento di casi di contagio a bordo della nave, salito a 218 su 3.700 persone tra passeggeri ed equipaggio inizialmente a bordo, che fa temere per le condizioni di salute di alcune centinaia di persone di eta' pari o superiore a 80 anni. Gaku Hashimoto, alto funzionario del ministero della Sanita', ha annunciato che tutti i passeggeri "considerati ad alto rischio per la salute" saranno sottoposti a nuovi esami. "Coloro che risultano positivi saranno ricoverati in ospedale. Coloro che risultano negativi, sbarcheranno e saranno trasferiti negli alloggi protetti forniti dal governo".