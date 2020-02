Australia, al koala piace farsi grattare la pancia. VIDEO

Continua l’attività in Australia per sostenere e curare la fauna selvatica, duramente colpita dagli incendi boschivi (LE CAUSE) che hanno distrutto circa 170mila chilometri quadrati del continente e ucciso milioni di animali. Uno degli animali-simbolo del continente è il koala, protagonista di tantissimi episodi che hanno commosso l’opinione pubblica. In questo caso, stando a queste immagini diffuse sul profilo Twitter della Difesa australiana, un koala sprizza felicità mentre un ufficiale gli gratta la pancia in un parco forestale a Kangaroo Island. I membri della Difesa Australiana, coadiuvati da tantissimi volontari e organizzazioni animaliste, sono stati dispiegati per far fronte alle necessità di questi marsupiali, salvati dagli incendi. Solo a Kangaroo Island le fiamme dal 20 dicembre al 31 gennaio hanno distrutto oltre 210mila ettari di territorio. Incendi e alluvioni in Australia, a rischio i koala e altre specie animali. FOTO