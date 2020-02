Kobe Bryant (CHI ERA, LE FOTO DELLA SUA CARRIERA) e sua figlia Gianna sono stati sepolti la settimana scorsa con una cerimonia privata, svoltasi non lontano dalla casa di famiglia in California nella contea di Orange, vicino Los Angeles. L'ex star dell'Nba e la figlia 13enne hanno perso la vita il 26 gennaio scorso in un tragico incidente in elicottero insieme ad altre sette persone, schiantandosi sulle colline di Calabasas (circa 30 miglia a nordovest della metropoli californiana). Il gruppo si stava recando alla Mamba Sports Academy di Thousand Oaks creata anni fa dallo stesso Kobe Bryant.

Kobe e Gianna tumulati al Pacific View Memorial Park di Corona del Mar

Stando al certificato di morte, i media statunitensi hanno appreso che la leggenda del basket e sua figlia sono stati tumulati al Pacific View Memorial Park di Corona del Mar. Il cimitero si trova a circa due miglia da Pacific Ocean e a meno di 10 minuti di auto dalla chiesa di famiglia, Our Lady Queen of Angels, a Newport Beach. I Bryant sono cattolici e Kobe si era fermato nella cappella parrocchiale poche ore prima dell’incidente. La cerimonia pubblica in loro ricordo si terrà invece il 24 febbraio allo Staples Center di Los Angeles, la 'casa' dei Lakers.