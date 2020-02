"Come ti chiami?" per chi è transgender questa domanda può racchiudere un significato molto più profondo. Lo sa bene Starbucks, che ha lanciato una campagna dal nome #whatsyourname, vincitrice del concorso Diversity in Advertising di Channel 4. Nel nuovo spot della catena di caffè, viene mostrata la vita di un ragazzo transgender attraverso le attività di una sua giornata tipo, come recarsi in un ambulatorio medico e incontrare gli amici di suo padre, una serie di circostanze che lo portano a fare i conti con il suo nome all'anagrafe, Jemma. Alla fine del video, il giovane si reca da Starbucks dove alla domanda “Come ti chiami?” risponde James, lo stesso nome che verrà poi scritto dal barista sul suo bicchierone di carta che contiene il suo caffè americano.

L'impegno di Starbucks

Per raccontare questa storia, il colosso del caffè ha lavorato a stretto contatto con la comunità trans, ha fatto sapere l’agenzia di comunicazione che ha collaborato con Starbucks alla creazione della pubblicità. Channel 4, che ha messo il palio un premio in denaro pari a 1 milione di sterline, ha detto che lo spot serve a combattere la sottorappresentanza LGBT+ all’interno delle pubblicità dopo che una loro ricerca ha rivelato che solo nello 0,3 % di tutte le pubblicità è presente una persona trans. Starbucks si è impegnata a raccogliere un minimo di 100.000 sterlline in favore di Mermaids, associazione di beneficenza che dal 1995 aiuta le persone transgender e le loro famiglie. I fondi verranno raccolti e devoluti a Marmaids attraverso la vendita di uno speciale cookie che prende il nome dall’associazione.