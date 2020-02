Morto il padre di Meredith Kercher, forse in seguito a uno scippo

Ancora una tragedia nella famiglia di Meredith Kercher (LE TAPPE DEL PROCESSO - RUDY GUEDE IN SEMI LIBERTA'). Il padre della studentessa uccisa a Perugia nel 2007 è morto nelle scorse ore per le conseguenze di un sospetto scippo subito a Londra tre settimane fa. Come si legge su Sky News, l'uomo era stato trovato vicino alla sua casa nel sud di Londra con fratture a gambe e braccia, forse causati da un tentato scippo.

Scotland Yard: "Cause inspiegabili"

John Kercher, 77 anni, si è spento poi in ospedale. Dopo l'episodio aveva ripreso conoscenza, ma non era stato in grado di ricordare cosa fosse successo. Da Scotland Yard, il detective Steve Andrews ha dichiarato: "Nonostante le indagini che abbiamo condotto e avendo esaminato i video delle telecamere di sicurezza della zona, non ci è stato possibile risalire alle cause che hanno portato alle ferite riportate".

Il caso della figlia 13 anni fa

La figlia di Kercher era rimasta vittima di omicidio a Perugia 13 anni fa. Per quella vicenda la giustizia italiana ha condannato Rudy Guede a 16 anni per omicidio e violenza sessuale. Mentre ha assolto Amanda Knox, studentessa americana e coinquilina di Meredith, con il fidanzato d'allora Raffaele Sollecito.