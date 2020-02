Il Principe Carlo ha scelto la pop star Katy Perry come ambasciatrice del British Asian Trust, il fondo creato nel 2007 che ha avuto un grande impatto per migliorare la vita di almeno 4 milioni di persone in povertà fra India, Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka.

Katy Perry: "Grande motivo di orgoglio"

Katy Perry ha dichiarato: “Il mio lavoro come Ambasciatore di buona volontà dell'UNICEF mi ha portato in molte parti del mondo e mi ha aperto gli occhi sulle molte vulnerabilità dei bambini. L'India ha da tempo occupato un posto speciale nel mio cuore e durante la mia ultima visita, sono stata in grado di incontrare il Principe di Galles e altri leader a Mumbai, e sono rimasta colpita dalle iniziative sul campo della raccolta fondi che mirerà a dimezzare la tratta di minori".