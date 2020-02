Atterraggio d'emergenza all’aeroporto Barajas di Madrid, dopo quasi 5 ore di volo, per un Boeing 767 di Air Canada con 130 passeggeri a bordo. Il velivolo della compagnia aerea canadese, partito dalla capitale spagnola alle 14.30 e diretto a Toronto, avrebbe avuto un problema al carrello di atterraggio, complicato da un’altra criticità al motore, subito dopo il decollo. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il problema sarebbe consistito nello scoppio di una ruota: lo pneumatico potrebbe essere finito dentro a uno dei due motori portando il Boeing a volare con un motore fuori uso.

Impegnata anche l’Aeronautica militare

L’aereo è dovuto rimanere in volo per diverso tempo prima di tentare un atterraggio d’emergenza in modo da bruciare carburante e perdere peso. L’Aeronautica militare spagnola ha impegnato un cacciabombardiere F-18 per monitorare da vicino il Boeing. Il volo è poi atterrato in emergenza, ma senza problemi, intorno alle 19.10.

Il Boeing in fase di atterraggio (Ansa)

Data ultima modifica 03 febbraio 2020 ore 19:43