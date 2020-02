Per 17 anni il Dr Ben Burville, un ricercatore dell’Università di Newcastle, ha tentato invano di filmare le foche mentre battono le pinne sott’acqua. Solo adesso ha realizzato il suo obiettivo. Le immagini subacque sono state girate vicino alle isole Farne, a largo della costa di Northumberland e mostrano un esemplare maschio di foca grigia "applaudire" ripetutamente con le sue pinne, producendo un rumore simile a un colpo di pistola. Il video è parte di uno studio internazionale condotto dalla Monash University, in Australia, ed è stato pubblicato sulla rivista Marine Mammal Science.

Una dimostrazione di forza e di conquista

A differenza degli uomini che battone le mani come segno di approvazione, le foche grigie quando battono le pinne intendono tutt’altro. Secondo gli scienziati i maschi le battono come dimostrazione di forza, per tenere alla larga i rivali e attrarre potenziali compagne. Nel video il maschio di foca nuota infatti vicino a una femmina, con altri maschi che le nuotano intorno prima che il maschio inizi a battere le pinne.

Conoscere aiuta a proteggere la specie

Le foche sono famose per saper applaudire, ma in genere le vediamo mentre lo fanno negli zoo o negli acquari, dove sono addestrate. Queste foche grigie invece lo fanno spontaneamente nel loro ambiente naturale. Conoscere meglio la vita e i comportamenti delle foche grigie e di altri animali marini, sostengono i ricercatori, è di grande aiuto nella protezione delle specie. Battere le pinne è un importante comportamento sociale per le foche, quindi qualsiasi cosa lo disturbi può avere conseguenze negative per la loro sopravvivenza.