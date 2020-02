Il servizio di allarme per i migranti Alarm Phone ha ricevuto una chiamata da una barca in pericolo, che imbarca acqua a bordo, con 47 persone in fuga dalla Libia. Lo scrive la stessa Alarm Phone sul proprio account Twitter specificando che "sono nella zona Sar di Malta" e che nessuno li sta soccorrendo. "Le autorità - si legge - si rifiutano di dirci se stiano lanciando un'operazione di soccorso. Le persone devono essere soccorse e portate in Europa!". Il servizio telefonico spiega che i migranti “sono partiti dalla Libia 30 ore fa (nella notte tra il 30 e il gennaio, ndr) e ora il motore è in avaria. Non hanno salvagenti e non ci sono soccorsi in arrivo. Sono già sopravvissuti due notti in mare”.

Alarm Phone: “Perché nessuno li sta cercando”

"Dicono che stanno imbarcando acqua ed hanno paura che i soccorsi non arrivino", ribadisce Alarm Phone. "Sono partite da Zuara, in Libia – conferma l'organizzazione - e ora il motore è in avaria. Alcune persone stanno piangendo. Non hanno salvagenti e necessitano di aiuti immediati. Perché nessuno le sta cercando?".