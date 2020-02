"Prendetevi cura della nostra stella". L'appello, quasi una lettera d'amore all'Europa, arriva da alcuni vetarani della Seconda Guerra mondiale, in un video-messaggio proiettato sulle scogliere bianche di Dover all'indomani del "Brexit Day" e che ha presto fatto il giro del mondo.

La scogliera dei soldati

La breve clip, girata dal gruppo di attivisti anti-Brexit "Led by Donkeys", è stata proiettata la mattina del 1 febbraio. Un vero e proprio tributo all'Unione europea, dopo l'addio di Londra a Bruxelles. La scogliera scelta non è casuale: è il primo tratto di costa che video i soldati di ritorno da Dunkirk, nel 1940.

I messaggi dei veterani all'Europa

I protagonisti del video sono due veterani. Mr Goodall, 97 anni, dice: "Mi sento molto triste all'idea che stiamo lasciando l'Europa, che ha significato così tanto per me. Mi piace potermi definire "europeo". Il senso di cameratismo che si avverte girando l'Europa è importante. Spero che in futuro, per il bene dei miei figli e nipoti, la Gran Bretagna si riavvicinerà all'Europa più di quanto stia facendo adesso". Il video si conclude con una scritta su sfondo blu, vicina a una stella gialla come quelle della bandiera europea: "Prendetevi cura della nostra stella".