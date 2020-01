Ore di paura in India, a Farrukkabad, una città dell'Uttar Pradesh, dove un uomo ha preso in ostaggio 23 bambini. Il sequestratore è poi stato ucciso dalla polizia e tutti i bimbi sono stati salvati. Poco dopo, la folla che si era radunata attorno alla casa dove sono stati tenuti prigionieri i piccoli, ha picchiato a morte la moglie dell’uomo mentre cercava di fuggire. Come scrive la Bbc, la donna è stata colpita con delle pietre e ha riportato ferite alla testa. È stata portata in ospedale, dove è poi morta. Non è però ancora chiaro se abbia avuto un ruolo nel rapimento.

Bambini in ostaggio chiusi in una stanza

Secondo quanto ha fatto sapere la polizia indiana, l'uomo era in libertà provvisoria dietro cauzione. Era uscito dal carcere, dove era detenuto con l'accusa di assassinio, e aveva invitato i bambini a casa sua per festeggiare il primo compleanno della figlia. Una volta entrati nell’appartamento, però, i bimbi sono stati chiusi in una stanza. L’uomo ha quindi iniziato a chiedere di essere scagionato dall'accusa di omicidio e ha chiesto anche un riscatto di 10 milioni di rupie, circa 125 mila euro, per ogni ostaggio.

La moglie del sequestratore è stata linciata

"Abbiamo negoziato per ore senza convincerlo - ha raccontato il capo della squadra intervenuta sul posto - alla fine abbiamo deciso di fare irruzione per salvare i bambini". Mentre i bambini, il più piccolo dei quali aveva 6 mesi, venivano riconsegnati salvi ai genitori, la moglie, che cercava di fuggire, è stata aggredita e linciata.