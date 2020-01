"Siamo completamente devastate": le struggenti parole di Vanessa per la morte di Kobe Bryant e della figlia Gianna. La moglie del cestista su Instagram ha scritto: "non ci sono parole per descrivere il nostro dolore". Una foto che vale molto più di mille parole. Vanessa Bryant, vedova del campione Nba morto domenica 26 gennaio in seguito allo schiento dell'elicottero su cui viaggiava insieme ad altre nove persone, tra cui la figlia 13enne Gigi, ha cambiato l'immagine del proprio profilo Instagram con la foto di Kobe e Gigi. Insieme, sorridenti, che si abbracciano. La donna non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla morte del marito e della figlia. Forse perché troverà difficile, quasi impossibile, trovare le parole giuste ad esprimere un dolore così forte. Il primo, piccolo passo, potrebbe essere stato questo: l'account che da privato diventa pubblico e l'omaggio ai due membri della famiglia con questa immagine. Con il marito aveva fatto un patto: mai salire insieme sull'elicottero.

Padre e figlia su murales e campi da basket

Il Black Mamba e la giovane Gigi sono già stati ricordati dai tifosi della stella Lakers in tutto il mondo: dal murales comparso a Los Angeles, città in cui vive la famiglia Bryant (FOTO) al campo da basket a Taguig, nelle Filippine, il cui pavimento è stato trasformato da uno street artist nel ritratto di Kobe e Gigi.