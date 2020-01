Un'iniziativa nata per scherzo e subito diventata virale. Il nome di Meghan Markle è ufficiosamente stato trasformato in un verbo della lingua inglese: “To Meghan Markle”, ovvero voce del verbo "Meghan Markle". L’idea è nata da un utente di Twitter, che ha generato una discussione online.

La traduzione

La traduzione del verbo "To Meghan Markle" è a grandi linee questa: “Valorizzare se stessi e la propria salute mentale al punto da lasciare un luogo, una situazione o un ambiente in cui la propria autenticità non è voluta o considerata la benvenuta”.

Come utilizzare il verbo

La proposta è circolata anche sui giornali britannici: il quotidiano The Guardian ha persino pubblicato una guida su come utilizzare correttamente il nuovo concetto in caso di una relazione romantica, un'atmosfera di festa o al lavoro.