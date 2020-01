Anche Jimmy Fallon, conduttore di uno dei più popolari late show televisivi americani, ha voluto rendere omaggio a Kobe Bryant (CHI ERA). Il popolare conduttore ha ricordato l'aneddoto più noto che lo lega al campione tragicamente scomparso (AUDIO). “Kobe aveva 17 anni, io 21 - ha spiegato Fallon aprendo il suo show - non ci conoscevamo e ci ritrovammo in un beer run (fare scorta di birre per una festa, ndr)". "Kobe era una forza della natura, ispirato, forte, creativo, nella mia testa era una persona destinata a vivere per sempre". Alla fine del suo discorso, ricordando l’amicizia tra i due e il legame con la sua famiglia, Fallon non è riuscito a trattenere le lacrime e la commozione: "Onoriamo Kobe seguendo il suo esempio, amando la propria famiglia, i propri compagni di squadra. Quando ci rincontreremo, faremo di nuovo scorte di birre insieme". "Kobe Bryant l'italiano": il legame con il nostro Paese. VIDEO