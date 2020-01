Tmz: morto Kobe Bryant in un incidente in elicottero

Shock nel mondo della Nba e non solo: è morto Kobe Bryant (FOTOSTORY). A riferire la notizia il sito americano Tmz. L'ex cestista sarebbe rimasto vittima di un incidente in elicottero nei pressi di Los Angeles.



Sempre secondo quanto riferisce il sito Tmz, Bryant stava viaggiando con almeno 3 persone sul suo elicottero privato. Non si conoscono ancora le cause dell’incidente, ma l’elicottero sarebbe esploso dopo essere precipitato al suolo.



Considerato uno dei più grandi giocatori dell’Nba di tutti i tempi (ha militato per 20 anni nei Lakers), aveva 41 anni. Proprio oggi il cestita Le Bron James lo aveva superato nella classifica dei migliori marcatori di tutti i tempi. Le foto dell'ex campione Nba: GALLERY