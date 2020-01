Minuto di silenzio ai Grammy Awards

All'inizio della cerimonia dei Grammy Awards, all'interno dello Staples Center, casa dei Lakers, il patron della manifestazione Harvey Mason ha chiesto un minuto di silenzio in onore di Kobe Bryant. "Come sapete, abbiamo perso Kobe Bryant in un tragico incidente in elicottero oggi. Vi chiederei di unirvi a me in un momento di silenzio, grazie molte".