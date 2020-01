Wong: a Prato nessun allarme ma viaggi posticipati

A Prato ovviamente c'è apprensione per quanto sta accadendo in Cina: "stiamo guardando con attenzione la situazione ma non c'è nessun allarme qui nella nostra comunità: anche se abbiamo interessi e affetti in Oriente la distanza e le misure sanitarie intraprese pongono

inevitabilmente un filtro". E' quanto afferma Marco Wong, 56 anni, imprenditore a Prato. "Dobbiamo inoltre ricordare - prosegue - che qui a Prato come molti dei cinesi residenti in Italia, storicamente vengono da Wenzhou, che dista oltre 900 chilometri dalla città dove si è manifestato il virus: Wuhan. Ma a parte questo, la situazione tra i nostri connazionali a Prato al momento è tranquilla. Certamente il periodo non è dei migliori: abbiamo i festeggiamenti per il capodanno lunare, è questo un periodo in cui si torna alla famiglia di origine, ma ho saputo che diverse persone sui social si sono confrontate circa l'opportunità o meno di prendervi parte. Mi sembra che, per precauzione, sia

prevalsa l'idea di non partire e quindi di posticipare il viaggio"