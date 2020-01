Germania, scuolabus scivola in un pendio: morti due bambini

Due bambini sono morti in un incidente avvenuto in Turingia, vicino alla città di Eisenach, dove uno scuolabus è scivolato in un pendio, finendo in un torrente. Lo riferisce l’agenzia Dpa. Altri venti bambini e l'autista sono rimasti feriti, ha confermato l'ufficio distrettuale sempre a Dpa. Gli altri bambini – spiega il sito del Suddeutsche Zeitung - sono riusciti a scendere dall'autobus e sono stati portati alla scuola elementare locale. Al mattino c'era una fitta nebbia nella regione. L'autobus era partito da Eisenach ed era diretto alla scuola elementare di Berka.

Un altro incidente a uno scuolabus in Baviera, alcuni bambini feriti

Oltre all'incidente in Turingia un altro scuolabus, stavolta in Alta Baviera, è rimasto coinvolto stamattina in un incidente stradale. Lo riferisce la Dpa aggiungendo che, in questo secondo episodio, diversi bambini sono rimasti "lievemente e mediamente feriti".