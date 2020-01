Usa, treno investe tir fermo su binari e lo spezza in due. VIDEO

Attimi di panico al villaggio di Sloatsburg, appena fuori New York: un treno ha investito un tir fermo sui binari, spezzandolo in due. "Oh my God!" urla un passante prima dello schianto, che fortunatamente non ha causato feriti. L'incidente, avvenuto il 21 gennaio all'intersezione tra l'Orange Turnpike e la Washington Avenue, è stato filmato da Chris Schucht e poi diffuso da Storyful.

Trasferiti i passeggeri

Come riporta Abc, il tir si è letteralmente diviso in due tronconi, perdendo tutto il suo carico di materiale da ufficio. I 75 passeggeri del treno sono poi stati trasferiti sui bus per continuare il loro viaggio. La polizia sta investigando sullo scontro.