Meghan Markle si prepara ad affrontare la trasmissione del documentario su suo padre. Secondo quanto riferito da Thomas Markle l'obiettivo del filmato è quello di riabilitare la propria immagine. Il documentario sarà mandato in onda mercoledì 22 gennaio da Channel 5.

Un tentativo di riabilitazione

Il documentario "Thomas Markle: My Story" è stato registrato ad ottobre 2019, in sei giorni, nella sua casa in Messico. Prima - dunque - della rinuncia al ruolo di senior royal da parte di sua figlia e suo genero. In alcuni estratti del documentario, Thomas Markle, 75 anni, offre la sua prospettiva sulle divergenze con la figlia e si scusa per aver perso il suo matrimonio. "Voglio scusarmi con la Regina e la famiglia reale", ha dichiarato nel video. Il documentario è un mezzo per demolire l'immagine poco corretta diffusa dai media durante i giorni del Royal Wedding, quando ancora non si sapeva se si sarebbe recato in Gran Bretagna per accompagnare Meghan all'altare. "Voglio che tutti sappiano che tutto ciò che è stato detto sul mio conto è spazzatura - ha aggiunto -. Voglio che Harry e Meghan vedano questo video e capiscano che non è giusto".

Un rapporto insanabile?

Meghan Markle e suo padre si erano allontanati già dopo il matrimonio. All'inizio di quest'anno, Thomas Markle aveva già fatto alcune dichiarazioni scomode verso Meghan. Infatti, in un'intervista rilasciata il giorno dopo lo "step down" dei Sussex, aveva accusato sua figlia di aver svenduto la famiglia reale inglese. Ora - ha ammesso - non pensa che i due siano "contenti all'idea di vederlo o di parlare con lui".