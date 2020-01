Shoah, Sassoli: "Il demone dell'antisemitismo ritorna"

Il presidente dell'Europarlamento David Sassoli giovedì sarà a Gerusalemme a rendere omaggio ai sei milioni di ebrei uccisi durante la Shoah. Sassoli ha ricordato che "l'Ue è stata creata all'ombra di Auschwitz, per riunire l'Europa e garantire che gli orrori della II Guerra Mondiale non accadano più. "Sembra preoccupante che le lezioni della Storia vengano dimenticate. È con incredulità e immensa rabbia che guardiamo il demone dell'antisemitismo che ritorna in Europa e nel mondo. Tocca agire" ha aggiunto il presidente dell'Eurocamera. (LA GIORNATA DELLA MEMORIA)

Pagina buia della storia europea

"I recenti attacchi a Halle e New York, le minacce contro cittadini e politici ebrei e atti di vandalismo su cimiteri e negozi in molti paesi europei - ha proseguito Sassoli - ricordano un periodo che speravamo fosse finito molto tempo fa. A Gerusalemme questa settimana dobbiamo ricordare i momenti più bui della storia dell'Europa, ma anche discutere di cosa possiamo fare per affrontare la nuova ascesa dell'odio e dell'antisemitismo in tutto il mondo". Il Parlamento europeo precisa che Sassoli si unirà ai leader di tutto il mondo in Israele questa settimana per celebrare 75 anni dalla liberazione di Auschwitz-Birkenau. Parteciperà al Quinto Forum mondiale sull'olocausto, incentrato sia sul ricordare le vittime sia sulla lotta contro l'antisemitismo in crescita in tutto il mondo. Sassoli visiterà anche il parlamento israeliano e incontrerà il presidente della Knesset Yuli-Yoel Edelstein. La settimana successiva il Parlamento Ue celebrerà la giornata internazionale della memoria dell'Olocausto durante la sessione plenaria. Per l'occasione Sassoli ha invitato la senatrice italiana e sopravvissuta all'olocausto Liliana Segre a parlare all'evento del 29 gennaio (VEDI FOTO).