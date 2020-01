Lo Stato islamico ha un nuovo capo, nominato dopo l’uccisione del sedicente califfo Abu Bakr Al Baghdadi lo scorso ottobre. La notizia arriva dal Guardian e porta al nome di Amir Mohammed Abdul Rahman Al Mawli Al Salbi, tra i fondatori del movimento islamista sconfitto militarmente a marzo nella sua ultima roccaforte di Baghuz, sulle rive dell’Eufrate nell’Est della Siria.

Al Salbi avrebbe conosciuto Al Baghdadi nel 2004 in una prigione

Secondo quanto ha ricostruito il quotidiano britannico, l’islamista ha guidato la campagna contro la minoranza yazida intorno a Sinjar e nella piana di Ninive in Iraq nel 2014, e ha supervisionato le operazioni in tutto il mondo messe in atto dai seguaci del gruppo terroristico. Al Salbi sarebbe stato scelto solo poche ore dopo l’uccisione di Al Baghdadi. Allora fu diffuso un altro nome, come successore del califfo: Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi, che però non ha ricevuto nessun riscontro. Al Salbi, nato da una famiglia turcomanna irachena nella città di Tal Afar, è uno dei pochi non arabi nella dirigenza dell’Isis. Noto come Haji Abdullah, è salito nella gerarchia interna grazie alla sua nomea di studioso del Corano dopo aver conseguito una laurea sulla sharia all’Università di Mosul. Nel 2004 è stato rinchiuso nella prigione di Camp Bucca nel sud dell’Iraq ed è lì che avrebbe conosciuto Al Baghdadi.