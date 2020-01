A poche ore dall’inizio del processo di impeachment al Senato per Donald Trump, i dem e i repubblicani hanno dato vita ad uno scambio di accuse reciproche (PERCHE' IL PRESIDENTE È IN STATO DI ACCUSA). Il leader repubblicano Mitch McConnell ha presentato una risoluzione per definire le regole del processo. Replica il leader della minoranza dem al Senato Chuck Schumer, che l’ha definita "una vergogna”. Il presidente statunitense, intanto, dal volo che lo porta a Davos, dove è atteso al Forum economico in giornata, ha parlato di "sfacciata vendetta politica per conto del popolo americano” (TUTTE LE TAPPE DEL CASO).

Risoluzione: 2 giorni per accusa e difesa

Secondo la Cnn, la risoluzione presentata dal leader della maggioranza repubblicana al Senato Mitch McConnell prevede di dare ai manager dell'impeachment (l'accusa) e al team difensivo del presidente 24 ore a testa in due giorni per presentare i loro argomenti di apertura del processo. Seguiranno 16 ore di domande da parte dei senatori. La risoluzione, che verrà discussa e votata oggi, rimanda a dopo questa fase la discussione sulla possibilità di mozioni per chiedere con mandati testimoni e documenti. Di fatto, la risoluzione comprime i tempi per accusa e difesa rispetto al processo d'impeachment a Bill Clinton, quando le 24 ore a testa furono spalmate su 4 giorni. Non c'è menzione di una mozione per respingere gli articoli d'impeachment, come volevano alcuni difensori del tycoon, ma c'è una opzione per mozioni in generale che offrirà l'opportunità di proporre questa istanza più avanti nel corso del dibattimento (LEGALI TRUMP CONTRO IMPEACHMENT).

Dem: regole repubblicane una vergogna

Il leader della minoranza dem al Senato Chuck Schumer ha definito "una vergogna nazionale" la risoluzione preparata da McConnell per definire le regole del processo di impeachment. "E' chiaro che il senatore McConnell è ben determinato a rendere molto più difficile ottenere testimoni e documenti e deciso ad affrettare il processo" (LA CAMERA APPROVA L'IMPEACHMENT).

Trump: è sfacciata vendetta politica

Donald Trump intanto è partito a bordo dell'Air Force One per il Forum economico di Davos, cui parteciperà oggi nelle stesse ore in cui al Senato Usa si aprirà il processo d'impeachment a suo carico. Il presidente ha scelto i deputati repubblicani che lavoreranno col suo team "per combattere questo impeachment iperfazioso e senza fondamento". I nomi indicati sono Doug Collins, Mike Johnson, Jim Jordan, Debbie Lesko, Mark Meadows, John Ratcliffe, Elise Stefanik, Lee Zeldin. Nel nominarli, Trump si è detto "fiducioso che essi contribuiranno a concludere speditamente questa sfacciata vendetta politica per conto del popolo americano" (TRUMP ATTACCA PELOSI).

Sondaggio Cnn: 51% per condanna, 45% contro

Un sondaggio della Cnn a poche ore dall'inizio del dibattimento ha fatto emergere che il 51% degli americani afferma che il Senato dovrebbe condannare e destituire Donald Trump nel processo di impeachment, mentre il 45% pensa che dovrebbe votare contro la condanna e la sua rimozione. Circa il 69% inoltre è a favore della convocazione di testimoni che non hanno deposto alla Camera.