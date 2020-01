La tempra di chi vive in Alaska ed è abituato a certi incontri. Curtis Phelps, un abitante di Anchorage, è uscito di casa per portare un sacco della spazzatura nel suo capanno e per poco non si trova faccia a faccia con un alce gigante, con un grande e unico corno. Nel video ripreso dalle telecamere di sorveglianza, si vede Phelps che entra nel capanno e riesce, ma mentre sta per richiudere la porta vede avvicinarsi l’animale.

Una chiamata alla moglie per sicurezza

Senza perdere un attimo la calma, l'uomo rientra velocemente nel capanno e aspetta. L’alce, curioso, si avvicina alla porta per vedere se riesce a entrare, aspetta qualche istante e poi si allontana. L’uomo però non esce subito, prima chiama con il cellulare la moglie Amy per accertarsi che l’enorme animale se ne sia andato. I Phelps vivono nella parte sud di Anchorage dove non è poi così raro incontrare un amimale simile.