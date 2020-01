Cina, parco a tema inaugura bungee jumping lanciando un maiale: è bufera

È bufera su un parco a tema cinese, che ha deciso di inaugurare un nuovo bungee jumping lanciando da 68 metri un maiale vivo, legato a una corda verde. Protagonisti del gesto choc alcuni lavoratori del Meixen Red Wine Town, che si trova della città di Chongqing, nella zona sud-orientale del Paese. Come riporta l'Independent, il filmato dell'intera scena è diventato virale su Weibo, il social network più utilizzato in Cina, scatenando furiose reazioni degli utenti. La popolazione ha condannato l'episodio, definendolo un puro atto di crudeltà e tortura. I responsabili del parco si sono poi scusati.

L'assurdo 'lancio'

Nel filmato si vede l'animale di 75 chilogrammi mentre viene portato in cima alla torre legato a un palo, per poi essere buttato nel vuoto attaccato a una corda verde. Il maiale ha urlato terrorizzato per tutto il tempo del 'lancio'. Come spiega l'Independent, un gruppo di persone che ha assistito al 'salto nel vuoto' ha persino applaudito divertito. Stando a un portavoce del parco, il tutto è stata organizzato non solo per inaugurare la nuova attrazione, ma anche per dire addio all'anno del maiale e salutare l'inizio dell'anno del topo, che cade il prossimo 25 gennaio.

"Crudeltà al suo peggio"

L'animale dopo il lancio rimane sdraiato, apparentemente privo di sensi. Poi, riporta la Bbc, è stato portato al macello. Il parco a tema, in una nota, ha detto di accettare "sinceramente le critiche degli utenti e i loro consigli", aggiungendo che miglioreranno le loro strategie di marketing per "fornire ai turisti servizi più adeguati". Le scuse servono a poco: Jason Baker, il vicepresidente della sezione asiatica di Peta, ha detto all'Independent che quanto accaduto è "crudeltà sugli animali al suo peggio. Il bungee jumping è un'esperienza spaventosa persino per gli umani. Si provi a immaginare il terrore di essere buttati giù da una grande altezza appesi forzatamente alle gambe. Ecco il trattamento ricevuto dal maiale, e tutto per una facile risata".