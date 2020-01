Il principe Harry sta raggiungendo la moglie Meghan Markle e il figlio Archie in Canada. Lo scrive la Bbc, che cita fonti di palazzo. Il duca di Sussex sarebbe partito dall’Inghilterra dopo la formalizzazione della decisione concordata con la regina e il resto dei Windsor di rinunciare, dalla primavera 2020, allo status di membro attivo della famiglia reale britannica (IL PRIMO IMPEGNO PUBBLICO DI HARRY DOPO LA CRISI CON LA FAMIGLIA REALE - MEGHAN E LA NUOVA VITA IN CANADA - MEGHAN A SORPRESA NELLA NUOVA PUNTATA DI THE NEW POPE).

Harry rompe il silenzio: "Io e Meghan non avevamo altra scelta"

Il passo indietro di Harry e Meghan è legato alla decisione di avere una vita più tranquilla e di suddividersi fra il Canada e il Regno Unito. Poche ore prima della partenza, Harry aveva rotto il silenzio sulla decisione presa con la moglie. Durante un evento di beneficienza a cui ha partecipato a Londra, il duca di Sussex ha infatti spiegato: "Il Regno Unito è la mia casa e un luogo che amo. Questo non cambierà mai, ma io e Meghan non avevamo altra scelta" (LA FOTOSTORIA). "La nostra speranza era di continuare a servire la Regina, il Commonwealth e le mie associazioni militari - ha aggiunto Harry - ma senza finanziamenti pubblici". "Sfortunatamente, questo non era possibile. L'ho accettato, sapendo che non cambierà chi sono o quanto sia impegnato", ha poi precisato.

La vita di Meghan in Canada

Meghan Markle si trova già da diversi giorni in Canada, dove il 15 gennaio ha fatto anche la sua prima apparizione in pubblico dopo la crisi aperta con la famiglia reale britannica. Ha fatto visita, a Vancouver, a un’associazione femminile, la Downtown Eastside Women’s Centre, che offre consulenza, pasti caldi e bisogni di base per donne e bambini della comunità locale (LE FOTO).