David Olney, uno dei più sofisticati interpreti del folk rock americano, è morto sul palcoscenico durante un concerto, aveva 71 anni. Olney si stava esibendo al '30A Songwriters Festival' in Florida quando si è fermato, si è scusato e poi ha chiuso gli occhi inchinando il capo. Il cantautore non ha mai lasciato cadere la sua chitarra e non si è mosso dallo sgabello su cui sedeva. Probabilmente si è trattato di un infarto.

La carriera

Originario del Rhode Island e nato nel 1948, David Charles Olney si era trasferito a Nashville nel 1973 dove la sua carriera artistica è decollata. In 40 anni di attivita' ha registrato oltre venti album e le sue canzoni sono una testimonianza del suo amore per le radici americane, tra country, rock, honky tonk, blues, folk. Le sue canzoni sono state interpretate da artisti come Emmylou Harris, Linda Ronstadt, Johnny Cash, Steve Earle e Steve Young.