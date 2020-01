Australia, tempesta di polvere colpisce il Nuovo Galles del Sud. VIDEO

Il Nuovo Galles del Sud, lo stato più popoloso dell'Australia, è stato colpito da tempeste di polvere (come si vede in questo video): le enormi nuvole rosse hanno letteralmente soffocato le città dell'entroterra arrecando nuovi disagi a quelli già sofferti da popolazione e strutture a causa degli incendi. Il manager della piscina comunale della cittadina di Tottenham, 500 km a ovest di Sydney, Tanya Fulton, ha detto: "Non riuscivo nemmeno a vedere il fondo della grande vasca per la polvere e la piscina dei più piccoli era piena di fango".

Allarme temporali in altri due Stati

Il confinante stato di Victoria soffre in queste ore per le forti piogge e i temporali che si stanno abbattendo sulla regione: i meteorologi hanno lanciato l'allarme anche per i prossimi due giorni, mentre sul fronte incendi ci sono almeno 15 roghi non ancora domati. Le autorità di un altro stato, il Queensland, hanno chiesto alla popolazione di fare attenzione sulle spiagge della Gold Coast, dove si prevedono "grandi movimenti d'acqua e detriti".