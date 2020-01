La modernità per rivendicare e difendere con forza le proprie tradizioni. Sta succedendo in Brasile dove è stata fondata Midia India, una rete che si autodefinisce Voce degli indigeni e che pubblica notizie e immagini su Instagram e podcast su Spotify, per aiutare a tenere informati gli 850.000 indigeni del Brasile.

Presidenza Bolsonaro un pericolo per le popolazioni indigene

Durante una riunione di questa settimana di centinaia di leader tribali amazzonici sulla riserva di Xingu per discutere dei modi per resistere ai piani del governo di assimilare gli indigeni, ogni discorso e danza rituale viene registrato e pubblicato su Internet. Erik Terena, uno dei suoi organizzatori, ha affermato che questo è diventato un compito più urgente che mai dall'elezione del presidente di estrema destra Jair Bolsonaro, il quale ha affermato che gli indigeni non dovrebbero essere tenuti "come animali in uno zoo" e prevede di aprire le loro riserve all'estrazione commerciale e all'agricoltura. Bolsonaro ha affermato che il suo piano di sviluppo dell'Amazzonia solleverà gli indigeni dalla povertà. Gli ambientalisti avvertono che accelererà la distruzione della più grande foresta pluviale tropicale del mondo, un baluardo contro i cambiamenti climatici.