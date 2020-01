Charlie Graham, una 20enne britannica, ha denunciato su Facebook di essere stata aggredita perché lesbica, e non per la prima volta: le sarebbe già accaduto altre cinque volte in passato. Dopo l'episodio più recente, la ragazza e sua madre hanno pubblicato sui social alcune immagini che la ritraggono ricoperta di sangue. L'ultima aggressione risale a sabato scorso ed è avvenuta a Sunderland, nel Nord dell'Inghilterra. La giovane stava camminando per andare incontro a una amica quando è stata colpita alle spalle e gettata a terra.

"Provo molto dolore"

La polizia di Northumbria ha dichiarato che indaga per crimine d'odio ed è alla caccia di due uomini. L'assalto è avvenuto sulla Blackwood Road poco prima dell'una di notte. "Non è la prima volta che succede e probabilmente non sarà l'ultima", si è sfogata Graham su Facebook. “Provo molto dolore” e “mi fa star male il fatto che qualcuno possa effettivamente colpire una persona a causa del suo aspetto, del suo agire o del suo genere". “Sono già stata pestata cinque volte - ha aggiunto - e la polizia non pensa che le diverse aggressioni siano connesse”.