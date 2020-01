È morto a 75 anni Rocky Johnson, famoso wrestler canadese e padre dell’attore e wrestler Dwayne Johnson, meglio conosciuto come The Rock. Nato nel 1944 ad Amherst, in Massachusetts, Rocky Johnson negli anni Sessanta iniziò la sua carriera nel wrestling, cambiò legalmente il suo nome di battesimo che era Wayde Douglas Bowles.

La carriera del figlio

Lottò inizialmente nella National Wrestling Alliance (NWA) e poi fu reclutato dalla World Wrestling Federation (WWF), la più importante federazione di wrestling statunitense. In questa lega negli anni Ottanta lottò in coppia con Tony Atlas, con cui vinse nel 1983 il WWF Tag Team Championship, diventando la prima coppia di lottatori di una minoranza etnica a vincere questo titolo. Johnson si ritirò nel 1991 e diventò allenatore del figlio Dwayne, avuto dalla moglie Ata Maivia, figlia di un altro famoso wrestler, il samoano Peter Maivia. Proprio in onore del padre e del nonno, all’inizio della sua carriera Dwayne lottò utilizzando il nome Rocky Maivia, successivamente cambiato in The Rock.