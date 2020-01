Parte del carburante di un aereo della Delta è finito su un’area abitata della zona di Los Angeles. Oltre 60 persone, tra cui una ventina di bambini di una scuola elementare, sono dovute ricorrere alle cure mediche dopo l’incidente. Tutti i feriti non sono gravi e hanno sofferto soprattutto di forti forme di irritazione agli occhi.

Aereo costretto all'atterraggio per un problema meccanico

Dalle prime ricostruzioni risulta che l’aereo abbia scaricato il carburante per via di un problema meccanico, martedì 14 gennaio. Il volo Delta era partito dall'aeroporto internazionale della metropoli californiana ed era diretto a Shangai, ma ha improvvisamente dovuto far ritorno allo scalo di partenza. Il velivolo, come ha confermato la compagnia stessa e come ricostruito anche dalla Cnn, è poi riuscito ad atterrare in sicurezza. Sul caso la Federal Aviation Administration ha fatto sapere di aver avviato un'indagine.