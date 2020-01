Il controverso libro "Dal profondo dei nostri cuori", con il nome di Benedetto XVI come coautore insieme al cardinale Robert Sarah, è uscito nelle librerie francesi. In alcune librerie non è arrivato, ma questo pomeriggio il volume campeggia negli scaffali della più grande catena francese, la FNAC, come ha constatato l'Ansa. Un altro libraio ha aggiunto che nella seconda edizione il libro uscirà con la dizione "con la collaborazione di Benedetto XVI", come richiesto da Roma.

La vicenda

Il caso è scoppiato dopo le anticipazioni di Le Figaro, contenenti l’altolà di Benedetto XVI a possibili aperture all'ordinazione sacerdotale di uomini sposati, proprio nel momento in cui Papa Francesco sta ultimando l’esortazione post-Sinodo sull'Amazzonia che potrebbe contenere indicazioni su questo tema. Dopo le prime indiscrezioni secondo cui Benedetto XVI si dichiarava estraneo alla stesura del volume, il cardinale Sarah aveva aveva definito "abietta" la polemica sul fatto che il Papa emerito non fosse informato della pubblicazione del libro.