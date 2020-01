Una forte esplosione è avvenuta in un impianto petrolchimico nella zona industriale di Tarragona, in Spagna, a circa 100 chilometri a sud di Barcellona. La deflagrazione avvenuta alle 18.45 ha generato una vasto incendio. Sono in azione i pompieri. Secondo le prime informazioni diffuse dai principali quotidiani come El Pais ci sarebbe un morto e almeno 8 persone sarebbero rimaste ferite, due delle quali in condizioni critiche. Ci sarebbe anche un disperso.

Protezione civile: "Nessuna sostanza tossica nell'aerea"

La causa dell'esplosione nell'impianto Iqoxe - specializzata nella produzione di ossido di etilene, glicole e ossido di propilene - non è stata ancora individuata. La protezione civile ha assicurato che non sono state rilevate sostanze tossiche nell'area circostante. Le autorità hanno spiegato che la persona uccisa si trovava in una casa vicino al luogo dell'esplosione.