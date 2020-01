Una forte esplosione è avvenuta nella zona industriale di Tarragona, circa 100 chilometri a sud di Barcellona in Spagna, in un impianto petrolchimico. La deflagrazione avvenuta alle 18.45 ha generato una vasto incendio. Sono in azione i pompieri. Secondo le prime informazioni diffuse dai principali quotidiani come El Pais ci sarebbe un morto e almeno 4 persone sarebbero rimaste ferite, due delle quali in condizioni critiche.