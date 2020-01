"Togliete tutto, sta arrivando il treno". Lo pensano otto volte al giorno i venditori del Railway Market di Maeklong, in Thailandia, che alla mattina e al primo pomeriggio chiudono i loro tendoni e spostano le loro bancarelle per far passare locomotive e carrozze. Il mercato - che si trova a circa 70 chilometri a sud-ovest dalla capitale Bangkok - si trova proprio a ridosso dei binari, e viene smontato (e poi rimontato) ogni volta che arriva il treno. Non è un caso, infatti, che il Railway Market venga anche chiamato Room Hoop, che suona come "chiudere l'ombrello".

©GettyImages - Il treno passa attraverso il Railway Market di Maeklong, in Thailandia

Il filmato dall'alto

Le fasi prima dell'arrivo del treno sono concitate, come mostra il video dall'alto diffuso da Storyful e realizzato da Demas Rusli, fotografo e designer che lavora a Sydney, in Australia. "Questo luogo è certamente il mio preferito di tutto il mio viaggio" in terra thailandese, ha detto l'uomo. "È incredibile come ritirino gli ombrelloni e i banchetti appena in tempo per far passare il treno. E subito dopo rimontano tutto", ha commentato su Instagram.

Rischi anche per gli avventori

Il macchinista, quando si sta avvicinando alla località, avvisa i frequentatori del mercato con fischi continui e riduce la velocità. Oltre ai venditori, anche gli acquirenti sono costretti a rifugiarsi lontano dai binari, aspettando che il treno passi per poi riprendere a fare la spesa.