Tragedia in una scuola in Messico. Un ragazzino di 12 anni ha sparato a un'insegnante e ad alcuni compagni di classe prima di togliersi la vita. L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi nella città di Torreón, nello stato di Coahuila.

Altri sei feriti, due gravi

Secondo quanto riferito dai media locali, anche altre sei persone sono rimaste ferite, due in maniera grave. Il ragazzo, una volta entrato in classe, avrebbe aperto il fuoco con uno o due pistole. Secondo il capo della polizia locale i genitori e la nonna del ragazzo, con i quali viveva, hanno riferito di non avere idea di come avesse acquistato le armi. Un simile episodio era già avvenuto in Messico nel 2017, quando uno studente di 15 anni si è ucciso dopo aver sparato a quattro persone in una scuola nello stato di Nuevo León.