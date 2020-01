La Camera dei Comuni britannica ha approvato in terza e definitiva lettura la legge attuativa sulla Brexit (TUTTE LE TAPPE) con 330 voti favorevoli e 231 contrari. Il via libera della Camera bassa del Parlamento di Londra spiana dunque la strada al governo conservatore del premier Boris Johnson, riconfermato alla guida del Paese alle elezioni di dicembre, per concretizzare l’uscita formale del Regno Unito dall’Ue entro il prossimo 31 gennaio, come promesso dallo stesso primo ministro Tory.

I prossimi passaggi

La palla ora passa alla Camera dei Lord, dove il testo dovrebbe arrivare la prossima settimana e i cui membri sono già stati ammoniti dall’esecutivo a non ostacolare un iter in teoria scontato. In ultimo toccherà al Parlamento europeo ratificare il testo, il 29 gennaio.