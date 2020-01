Raid prima del processo: Trump come Clinton

Donald Trump come Bill Clinton: un attacco in Iraq a pochi giorni dal processo di impeachment davanti al Senato americano. Era il 16 dicembre 1998, tre giorni prima dell'avvio dei lavori in Congresso, e il presidente democratico ordinò di bombardare le postazioni degli uomini di Saddam Houssein che aveva rifiutato di cooperare con gli ispettori delle Nazioni Unite che dovevano vigilare sugli armamenti del regime. Era l'operazione Desert Fox, condotta dalle forze americane con quelle britanniche e che per quattro giorni prese di mira obiettivi militari.

L'amministrazione Clinton spiegò che l'obiettivo della missione era "indebolire la capacità dell'Iraq di produrre e usare armi di distruzione di massa e di sventare minacce future", come affermò l'allora segretario di stato Madeleine Albright. Molti repubblicani in Congresso accusarono Clinton di usare i raid aerei per distogliere l'attenzione proprio dal processo di impeachment nei suoi confronti, la stessa accusa che oggi molti democratici muovono a Donald Trump.