Usa, sulle strade ghiacciate del Minnesota si gioca a hockey. VIDEO

Alcuni cittadini di Eagan, in Minnesota, hanno inventato un nuovo sport: l'hockey su strada ghiacciata. Le gelide temperature che hanno colpito nei giorni scorsi lo Stato Americano hanno permesso ai residenti di giocare con mazza e dischetto per le vie deserte della città. Il filmato è stato girato da Tracy Lachenmayer ed è stato poi diffuso da Storyful.

L'allarme ghiaccio

Non stupisce che bambini e genitori possano liberamente giocare a hockey sulle strade, dato che il Dipartimento dei trasporti del Minnesota ha appena lanciato un allarme ghiaccio nella zona di Eagan, sconsigliando alla popolazione di mettersi in viaggio. Nella mattinata del 28 dicembre, la polizia locale aveva registrato in cinque ore ben 357 incidenti (di cui 2 mortali), 149 veicoli sbandati o andati in testa-coda e 13 autoarticolati che si sono ribaltati o piegati in due. Tra questi, uno scuolabus che è scivolato per diversi metri sulla strada: solo le manovre dell'autista hanno permesso di evitare incidenti.