E' un giallo il retweet che l'account ufficiale di Donald Trump ha lanciato ieri notte, e rimosso questa mattina, e che conteneva il nome della 'talpa' dell'Ucrainagate (TUTTE LE TAPPE DEL CASO), finora tenuto nascosto per motivi di sicurezza.

Agente della Cia

E' la prima volta che l'account presidenziale fa circolare un nome riferibile all'agente Cia che, con la sua denuncia, ha dato il via allo scandalo che ha portato all'impeachment del capo della Casa Bianca. Da quando è scoppiato il caso, a settembre, Trump aveva condiviso più di un centinaio di messaggi che avevano come oggetto la "talpa", in gran parte critici, ma mai aveva fino a oggi ripreso post che ne indicassero l'identità.

Il nome della talpa

L'account che aveva pubblicato il nome, @Surfermom77, è pro-trumpiano e ha oltre 70 mila follower. Da tempo i media americani hanno deciso di non pubblicare l'identità dell'informatore per proteggerne l'incolumità. La Cnn ha chiesto alla Casa Bianca di spiegare che cosa fosse successo con il tweet rilanciato e poi cancellato, ma lo staff del presidente non ha voluto rispondere.