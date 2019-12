Stavano documentando un incidente quando a loro volta hanno rischiato di rimanere coinvolti in un altro tamponamento. Su una strada del Texas, negli Stati Uniti, i reporter della televisione locale Kcbd hanno ripreso il momento in cui un camion ha urtato un suv, finendo col travolgere alcune auto già ferme a bordo strada dopo un precedente scontro. Un poliziotto e una persona su un altro tir sono rimaste ferite, ma stando ai media americani non sarebbero in pericolo di vita.

Il doppio incidente

Il Dipartimento di pubblica sicurezza del Texas si era inizialmente attivato per risolvere un incidente tra due veicoli sull'Us 84, una delle strade a carattere nazionale che unisce l'Est all'Ovest negli Stati Uniti. Il tamponamento è avvenuto a 1 chilometro e mezzo a Est di Slaton, nella contea di Lubbock, intorno alle 10.45 di mattina dello scorso 27 dicembre. Proprio mentre gli agenti stavano mettendo in sicurezza l'area, il camion ha urtato il suv, rischiando di peggiorare il bilancio. Un ruolo fondamentale ha avuto la nebbia, che non ha permesso al conducente del tir di avere la visuale libera.