Una ditta edile britannica ha perso le planimetrie del quartier generale dell'MI6 - a Vauxhall, Londra - durante dei lavori di ristrutturazione.

Informazioni sensibili sulla struttura

Lo riferisce la BBC: i documenti erano tenuti in un luogo sicuro all'interno dell'edificio, non sono segreti ma contengono informazioni sensibili sulla struttura, tra cui ingressi e uscite della sede dei servizi segreti del Regno Unito.



Secondo le autorità l'incidente è il risultato di una negligenza e non di un atto ostile. Il materiale è stato in gran parte recuperato ma non tutto. Alla ditta edile, la Balfour Beatty, è stato revocato l'incarico.