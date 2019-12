Impeachment, Joe Biden: non testimonierò in Senato neanche se chiamato

Non testimonierà contro Trump neanche se gli venisse chiesto. L'ex vice presidente Usa Joe Biden lo ha detto nel corso di un'intervista con il The Moines Register: non si presenterà in Senato per testimoniare nell'ambito del processo dell'impeachment neanche se gli venisse chiesto.

Secondo Biden, infatti, accettare sarebbe consegnare una vittoria a Donald Trump in termini di "distrazione dalla campagna elettorale".

La Camera dei Rappresentanti Usa ha approvato la messa in stato di accusa di Trump per abuso di potere e ostruzione del Congresso. Secondo i democratici, il tycoon ha chiesto all'Ucraina di aprire un'inchiesta su Biden e il figlio Hunter per intralciare la corsa alla Casa Bianca dell'ex vice presidente.

Biden ritiene, appunto, che la sua testimonianza servirebbe solo a sviare l'attenzione da Trump che è invece al centro del processo.