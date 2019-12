Hawaii, elicottero si schianta: ritrovati i resti di 6 persone

Le autorità statunitensi hanno trovato i resti dell’elicottero scomparso nella giornata di venerdì alle Hawaii. Vicino alla carcassa del velivolo sono stati rinvenuti i corpi di 6 persone, riferiscono Cnn e Bbc. A bordo c’era anche una settima persona, ma le ricerche sono state sospese per nebbia. Solomon Kanoho, del Kauai Fire Department Battalion, ha detto che sembra non ci siano superstiti e che le ricerche continueranno in giornata. L’identità delle vittime non è stata ancora resa nota.

Dalla scomparsa al ritrovamento

Venerdì 27 dicembre, l’elicottero turistico con a bordo sette persone (il pilota e sei passeggeri, fra i quali due minorenni) è sparito mentre stava sorvolando la costa di Na Pali, nell’isola di Kauai, alle Hawaii. Le cattive condizioni meteorologiche degli ultimi giorni potrebbero aver causato problemi al velivolo. La guardia costiera americana ha iniziato subito le ricerche ma a sua volta le operazioni sono state rallentate dal maltempo, Dopo alcune ore sono stati ritrovati i resti del velivolo e poi i cadaveri.

L’incidente nell’isola di Kauai

La carcassa è stata trovata in un’area remota dell’isola di Kauai. Da quanto emerso, i passeggeri erano di due famiglie. Lo schianto è avvenuto in una rotta abituale dei tour di elicotteri nell’isola. L’ultima comunicazione del velivolo è avvenuta circa 40 minuti prima del rientro previsto. L’isola dove è avvenuto lo schianto è chiamata “Garden Island” ed è per l’80% disabitata e incontaminata.