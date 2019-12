Melanie Panayiotou, la sorella di George Michael, è stata trovata morta il giorno di Natale, a tre anni esatti dalla morte della popstar. La notizia è stata ufficializzata dalla famiglia e dalla polizia (LE FOTO DEL CANTANTE).

Chi era la sorella di George Michael

Melanie Panayiotou aveva 55 anni. Era una parrucchiera e truccatrice, che spesso seguiva il fratello in tournée. La polizia di Londra ha reso noto che “la morte non è trattata come sospetta”. La donna è stata trovata morta da sua sorella Yioda nella sua casa a nord di Londra. “Possiamo confermare che, tragicamente, Melanie è morta improvvisamente”, ha dichiarato l'avvocato di famiglia in una nota, “vorremmo semplicemente chiedere che la privacy della famiglia sia rispettata in questo momento molto triste”.

Tre anni fa la morte di George Michael

George Michael, icona pop britannica che ha venduto decine di milioni di dischi in carriera, era morto a 53 anni, per cause naturali, il giorno di Natale nel 2016. Il suo vero nome era Georgios Kyriacos Panayiotou, prima di diventare uno dei cantanti più amati degli anni ’80, prima con gli Wham! e poi come solista (LE SUE CANZONI FAMOSE - IL SINGOLO POSTUMO).