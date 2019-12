Donald Trump sparisce dal film Mamma, ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York. Accade in Canada, dove la Canadian Broadcasting Company, nell’adattamento dal cinema alla televisione, ha tagliato la celebre scena dove il tycoon dà indicazioni al piccolo Kevin McCallister (Macaulay Culkin). "Il film non sarà più lo stesso! (scherzo)", ha scritto il presidente Usa su Twitter. Ma intanto monta la polemica, con i sostenitori del tycoon che parlano di censura. E la Cbc replica: la modifica risale al 2014. (FOTOSTORIA DEL PRESIDENTE USA)

Cbc: non è stata l’unica scena tagliata

La Cbc ha spiegato di aver tagliato la scena cinque anni fa, quando Trump non era ancora presidente: "Come spesso accade per i film adattati per la televisione, anche 'Mamma ho riperso l'aereo' è stato rivisto. La scena con Trump è stata una di quelle che sono state tagliate".

“A Trudeau non piace pagare per la Nato”

Ma Trump, commentando la vicenda, ne ha approfittato per lanciare su Twitter una frecciata al primo ministro canadese Justin Trudeau: "Immagino che a Justin T non piaccia che lo faccio pagare per la Nato o sugli scambi commerciali". Mentre suo figlio, Donald Trump Jr, definisce il gesto della tv canadese "patetico".