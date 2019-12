Alle 15 di Londra, le 16 in Italia, come ogni anno è stato trasmesso nel Regno Unito il messaggio di Natale della regina Elisabetta. Il 2019, ha detto la monarca 93enne, è stato un anno "molto accidentato" ma, ha aggiunto, “i piccoli passi possono fare grande differenza”. Poi ha invitato i sudditi a superare le divisioni, visto che il 2020 si annuncia fitto di sfide per il Paese.

Il messaggio natalizio della regina Elisabetta

“Le prove che molti affrontano oggi magari sono diverse da quelle della mia generazione – ha detto Elisabetta nel suo messaggio –. Ma mi ha colpito molto come le nuove generazioni hanno portato la stessa determinazione nel proteggere l’ambiente e il clima”. La regina - che negli ultimi 12 mesi è stata tirata nel mezzo di una crisi costituzionale per le decisioni del premier Boris Johnson, mentre il figlio Andrea è stato costretto a ritirarsi dalla vita pubblica per i suoi rapporti di amicizia con Jeffrey Epstein - ha aggiunto: “Il sentiero non è sempre agevole, a volte quest’anno è sembrato molto accidentato, ma i piccoli passi possono fare grande differenze”. Poi ha lanciato il suo invito all’unità: “Si possono raggiungere risultati positivi quando le persone mettono da parte le divergenze e si uniscono. Mentre ci affacciamo all’inizio di un nuovo decennio, vale la pena ricordare che è spesso con i piccoli passi e non con i grandi passi che si possono ottenere i cambiamenti più duraturi”. “Auguro a tutti un felice Natale”, ha concluso Elisabetta II.

Le foto di famiglia

Il messaggio della sovrana è stato registrato nei giorni scorsi, così nelle scorse ore erano già uscite delle anticipazioni. Oltre che sulle parole della sovrana, qualcuno aveva posto l’attenzione sulle foto accanto alla regina: in particolare, sul fatto che non ci fossero immagini di Harry e Meghan Markle. In realtà, la regina durante il suo discorso ha fatto riferimento ai duchi di Sussex e al piccolo Archie. “Io e il principe Filippo abbiamo accolto il nostro ottavo nipotino nella nostra famiglia”, ha detto. Inoltre, tra le foto di famiglia che sono andate in onda durante il messaggio c’erano anche quelle di Harry e Meghan. I due stanno passando il Natale in Canada e non con il resto della famiglia reale a Sandringham. Nella mattina di Natale la regina, accompagnata da alcuni parenti, ha assistito alla tradizionale messa nella chiesa di Santa Maria Maddalena. Assente il principe Filippo, dimesso da poco dall’ospedale, c’era invece il principe Andrea. Debutto alla messa di Natale reale anche per George e Charlotte, i figli maggiori di Wiliam e Kate.