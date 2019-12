Un razzo è caduto su Ashkelon, in Israele, mentre in città il premier Benjamin Netanyahu stava tenendo un comizio. Il leader del Likud è stato costretto a interrompere l'evento ed è stato portato via dagli uomini della sicurezza. Il missile è stato intercettato dal sistema difensivo Iron Dome, come hanno confermato le forze armate israeliane (Idf) su Twitter. E' la seconda volta che succede: già lo scorso settembre, in seguito ad un altro attacco di razzi palestinesi sparati da Gaza, aveva costretto Netanyahu a lasciare il palco. In quella occasione l'attacco fu attribuito al capo militare della Jihad Islamica, Baha Abu al-Atta. Quest'ultimo è stato ucciso a novembre in un attacco aereo israeliano. Secondo gli analisti anche l'attacco odierno è stato condotto dalla Jihad islamica.

La risposta di Israele

In seguito al lancio di un razzo palestinese verso la città di Ashkelon, l'aviazione israeliana ha colpito obiettivi militari nella Striscia di Gaza. Lo ha riferito la radio militare. Fonti palestinesi aggiungono che è stata centrata una postazione di Hamas nel Nord della Striscia. Ambulanze stanno convergendo verso la zona per soccorrere persone che sarebbero state colpite. Un secondo attacco è avvenuto a Khan Yunes, a sud di Gaza.