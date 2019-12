Volevano benedire per Natale la loro piccola comunità di Cow Island, in Louisiana, negli Stati Uniti. E così un prete ha avuto un’idea per coprire più zone possibili in minor tempo: ha chiesto l’aiuto di un pilota e ha usato un piccolo aereo per spargere dal cielo l’acqua santa. In totale, quasi 380 litri.

La benedizione con l'acqua santa dall'aereo

La comunità di Cow Island si trova a circa 45 km a sudovest di Lafayette. Come racconta un post sulla pagina Facebook della diocesi cattolica, a chiedere l’aiuto del pilota sono stati padre Matthew Barzare e i parrocchiani della chiesa di Sant’Anna. L’idea, però, è venuta a L'Eryn Detraz, un missionario nativo della zona e al momento residente in Ohio. Sull’aereo - di solito utilizzato per spargere fertilizzanti o pesticidi sulle coltivazioni - sono stati caricati 100 galloni di acqua, precedentemente benedetta da padre Barzare, che sono stati spruzzati sulla cittadina (in particolare su chiese, scuole, negozi di alimentari e altri luoghi di ritrovo) e sulle fattorie vicine. Il tutto è successo sabato 21 dicembre, dopo la messa. Ai parrocchiani sembra che l’iniziativa sia piaciuta, tanto che hanno chiesto che diventi un appuntamento fisso ogni anno. Padre Matthew Barzare ha già annunciato che l’anno prossimo conta di usare 300 galloni di acqua santa.